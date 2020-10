Karantene i Oslo-skulen rammar sosialt ulikt

innenriks

Tal VG henta inn før helga viste at elevar i Oslo-skulane totalt mista rundt 13.000 dagar med undervisning fordi dei vart sette i karantene dei første seks vekene av skuleåret. Ei undersøking av materialet viser at restriksjonane ramma sosialt svært ulikt, skriv avisa måndag.

– Det ser ut som karantene for elevar ramma sosialt skeivt og hardare i område med lågare inntekter, fattigdom, låg utdanning og trange butilhøve, seier postdoktor Jørn Ljunggren ved institutt for sosiolog og samfunnsgeografi ved Universitetet i Oslo til VG.

Undersøkinga av 43 skular, og 33 er barne- og ungdomsskular er gjorde frå 17. august til 22. september. Fire av Oslos bydelar – Stovner, Grorud, Bjerke og Gamle Oslo – stod for nesten halvparten av karantenedagane. Dette sjølv om Stovner, Grorud og Bjerke er minst, målt i talet på folk som bur der. Kartlegginga viser at ingen elevar på skular på vestkantbydelane Frogner, Vestre Aker og Ullern vart ilagd karantene dei seks første vekene.

– Heimeskule er ei krevjande utfordring for alle foreldre. For dei som lever med store sosioøkonomiske belastningar, som bekymring for neste husleige, trange butilhøve, eller andre forhold som gjer det meir krevjande å følgje opp barna, blir denne utfordringa forsterka, seier professor Henrik Daae Zachrisson ved Institutt for spesialpedagogikk på Universitetet i Oslo.

Ljunggren viser òg til at mange yrke der heimekontor ikkje er mogleg òg fell saman med dei som ikkje er dei best betalte.

