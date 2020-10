Moelv-brannen: Politiet har gjort undersøkingar på Gjøvik-adresser

innenriks

Politiet jobbar framleis med utgangspunkt i at brannen i næringsbygget i Moelv 30. september er ei kriminalsak, og dei etterforskar brannen breitt. Totalt er det over 30 personar som jobbar med etterforskinga.

I ei pressemelding opplyser politiet at dei to som vart funne omkomne i brannen, at begge var busette i Gjøvik og at dei to var kjende. Før helga gjorde politiet undersøkingar på adresser i Gjøvik.

Politiet har fått inn over hundre tips i saka og vil vidare utover i veka bruke mykje ressursar på å gå gjennom videoovervaking.

Etterforskinga etter brannen held fram med full stryke, og Innlandet har framleis bistand frå Kripos.

