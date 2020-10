Politiet må betale oppreisning etter å ha namngitt arrestert mann

innenriks

Saber, som er kjent som Onkel Skrue i media og Oslos underverd, vart arrestert på Sinsen sommaren 2017. Då tvitra Oslo-politiet at dei hadde arrestert ein «kjent kriminell», og seinare stadfesta dei overfor NRK at det dreidde seg om Saber.

Dette meiner Sivilrettsforvaltninga at politiet ikkje skulle gjort, og dei tilkjenner Saber ei oppreisning på 10.000 kroner, melder Dagbladet.

– Det var på sin plass at politiet fekk ein smekk for identifiseringa si ved bruk av Twitter. Teieplikta gjeld der også. Her verka det òg ifølgje vedtaket som at politiet berre ville vise musklar, ved å væpne seg og møte unødvendig mannssterkt opp, seier John Christian Elden, som representerer Saber.

Saber kravde òg erstatning for økonomisk tap, men dette er avvist av Sivilrettsforvaltninga. Politiet ønskjer ikkje å kommentere vedtaket, sidan dei ikkje har fått det enno.

