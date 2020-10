Prosjekt mot seksuelle overgrep mot barn i Agder gav 20 domfellingar

innenriks

I ei pressemelding skriv politidistriktet at det bak tala i prosjektet, er mange små barn og mange enkeltlagnader som har fått eit nytt liv.

I slutten av 2019 vart det oppretta eit eige avsnitt i politidistriktet som skal etterforske slike saker.

– Når vi vidareførte dette prosjektet til eit fast avsnitt i politidistriktet er det for å sørgje for at dei som begår overgrep ikkje skal få halde på i det skjulte, seier leiar Thor Atle Pedersen for seksjon for grov vald og seksuelle overgrep i Agder politidistrikt.

Prosjektet «OP Pandora» har mellom anna generert 135 nye saker, til 29 politiaksjonar, det har avdekt 50 fornærma under 16 eller 18 år, og prosjektet har ført til 20 dommar. Fleire av dommane er lange.

