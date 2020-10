Tre av fire pakkereisearrangørar er i rute med tilbakebetalingar

innenriks

Pandemien førte til at mange pakkereiser vart avbestilte eller avlyste, og mange av tilbakebetalingane vart utsette.

Forbrukartilsynet bad derfor Apollo, Ving, TUI og Hurtigruten om status på tilbakebetalingane i eit brev tidlegare i haust.

Apollo og Ving svarte at dei var i rute med tilbakebetalingane, og sakene med dei vart dermed avslutta. Hurtigruten og TUI fekk derimot eit nytt brev, då dei opplyste at dei enno ikkje var i rute.

Begge selskap vart bede om å seie noko om dei ville kompensere dei reisande for dei forseinka tilbakebetalingane med forseinkingsrenter.

Hurtigruten opplyste at dei ville vere i rute med tilbakebetalingane i starten av oktober, noko dei stadfestar at dei no er. Selskapet seier òg at dei gir forseinkingsrenter til dei forbrukarane som bad om, og hadde rett til det.

– Forbrukarane må kunne rekne med å få tilbake pengane dei har krav på innan fristane som lova set. Det er bra at arrangørane som har slite med å betale tilbake, kompenserer forbrukarane i form av forseinkingsrenter, seier den fungerande direktøren i tilsynet Bente Øverli.

TUI kunne derimot ikkje seie noko om når tilbakebetalingane ville vere i rute.

– Vi er i dialog med TUI for å finne ei løysing på korleis dei kan få betalt tilbake forbrukarane som ventar på pengane sine, seier Øverli.

