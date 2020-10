32 kommunar vil droppe årets TV-aksjon

innenriks

Ifølgje Verdsnaturfondet har 32 kommunar sagt at dei ikkje vil stille opp når årets TV-aksjon skal gå av stabelen kommande søndag, skriv Nationen. Det er fleire ulike grunnar til at kommunane ikkje vil delta, men mange oppgir at dei er usamde med WWF i mange standpunkt.

Særleg rovdyrpolitikken til organisasjonen ser ut til å stå i vegen for fleire.

– Eit fleirtal i kommunestyret er usamde i det WWF står for som organisasjon. For oss som ein landbruks- og innlandskommune er årsaka først og fremst rovdyrpolitikken. No i seinare tid har ulven gjort ein del skade på beitedyr her, seier ordførar Sigbjørn Åge Fossdal (Ap) i Bygland til Nationen.

Kommunane som ikkje vil delta strekk seg frå Bardu og Moskenes i nord til innlandskommunar som Engerdal, Rendalen og Åmot og ned til Bygland i Agder. I Bardu gir kommunen uttrykk for at dei støttar føremålet med å kjempe mot plastforsøpling i havet, men oppmodar innbyggjarane til å støtte ein annan organisasjon enn WWF.

– Det går mellom anna på rovdyrpolitikk, forholdet deira til urfolk og organisasjonsstruktur. Ei rekkje kritikkverdige forhold som vi ikkje synest er greitt, seier ordførar Toralf Heimdal (Sp).

