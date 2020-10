35 koronatilfelle i Bergen knytte til éin utestad

innenriks

I ei oppdatering tysdag skriv Bergen kommune at mange av dei smitta i byen i helga har tilknyting til utestader og private arrangement, og at det ved éin utestad er knytt til ikkje mindre enn 35 smittetilfelle frå den same kvelden.

– Dette viser kor viktig det er å framleis halde avstand, ha god handhygiene og bli heime om ein er sjuk eller har symptom på luftvegsinfeksjon, seier smittevernoverlege Karina Koller Løland i ei pressemelding.

Overfor NRK utdjupar smittevernoverlegen at det på utestaden den aktuelle dagen var eit festfølgje som tidlegare hadde vore på bursdagsfest i byen.

Bergen kommune jobbar no med å finne ut korleis så mange personar kunne bli smitta same kveld. Dei har varsla alle som har vore på den aktuelle utestaden.

Tysdag er det stadfesta 20 nye smittetilfelle i Bergen. Alle har kjent smitteveg, og det store fleirtalet er nærkontaktar av tidlegare smitta frå fest eller utestad, opplyser kommunen.

Dei smitta som vart registrert tysdag, er i alderen 19–74 år.

Éin av dei som er registrert smitta tysdag, har importsmitte frå utlandet.

(©NPK)