38 nye smittetilfelle i Oslo siste døgn

innenriks

I alt har no 661 personar vorte registrerte smitta i Oslo dei siste to vekene, viser Oslo kommunes eiga oversikt. Det er ein nedgang på seks personar frå måndag denne veka.

Alle bydelane i Oslo er framleis «raude», som svarer til eit smittetal på meir enn 20 nye smitta per 100.000 innbyggjarar dei siste to vekene.

Bydel St. Hanshaugen har flest smitta per 100.000 innbyggjarar, med 133,5 nye tilfelle dei siste to vekene. Bydel Vestre Aker har færrast smitta per 100.000 innbyggjarar, med 23,9 nye tilfelle dei siste to vekene.

Det er desidert flest i aldersgruppa 20–29 år i Oslo som har vorte registrert smitta dei siste to vekene, med 233 tilfelle.

(©NPK)