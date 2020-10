Akademia bruker konsulentar for over 2 milliardar kroner

innenriks

Det største universitetet i landet, NTNU, brukte åleine slike tenester for over 500 millionar kroner, skriv Khrono.

Til samanlikning brukte Samisk høgskole berre 5,8 millionar kroner på konsulenttenester og kjøp av framandtenester. Blant universiteta er det Nord universitet som har brukt minst, med 68,2 millionar kroner. Berre i såkalla reine konsulenttenester har utdanningsinstitusjonane brukt 784 millionar kroner.

– Vi jobbar medvite med å redusere konsulentbruken, og at vi sikrar at vi berre bruker det når det handlar om kortsiktige prosjekt eller oppgåver, der det ikkje er naturleg for NTNU å byggje opp eigenkompetanse, seier Ingrid Volden, avdelingsleiar på avdeling for verksemdsstyring ved NTNU.

