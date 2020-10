Høie positiv til EUs fargekart for reiserestriksjonar

innenriks

– Noreg har stilt seg positiv til dette initiativet. Dette kan skape føreseielege vilkår for landa og hindre grunnlause hindringar, sa helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) i ei orientering for Stortinget tysdag om koronakrisa.

– Samtidig er det opp til nasjonale styresmakter å vurdere risikobiletet og vedta tiltak ut frå nasjonale forhold, sa Høie.

Graderte restriksjonar

Som venta vedtok europaministrane i EU-landa det nye fargekartet tysdag, etter at det vart oppnådd semje om forslaget førre veke.

Hovudgrepet er eit felles fargekart der land blir klassifisert som grøne, gule eller raude avhengig av smittenivå dei siste 14 dagane. Det blir tilrådd at det ikkje blir lagt restriksjonar på innreise frå grøne regionar, men landa kan ha restriksjonar for innreise frå andre område.

For regionar som er oransje, raude eller grå – sistnemnde er område med avgrensa talgrunnlag – kan medlemslanda krevje karantene eller testing ved innreise. Ministrane tilrår at det blir skilt mellom eventuelle tiltak for oransje og raude område.

Vedtaket legg òg opp til eit felles skjema for sporing av reisande for dei landa som krev dette.

Meir liberale grenser

Dette liknar «trafikklys»-systemet som Noreg innførte tidlegare i haust. Men i tilrådingane frå EUs ministerråd blir det lagt opp til vesentleg meir liberale grenser for gult og raudt nivå enn dei grensene som gjeld i Noreg i dag.

Dei nye tilrådingane er meinte å rydde opp i eit forvirrande og kaotisk lappeteppe av nasjonale reiseråd, og utgangspunktet i EU-rådet har vore at dei òg skal gjelde for EØS-land som Noreg.

Tilrådingane er likevel ikkje juridisk bindande for medlemslanda.

