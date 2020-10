Helsestyresmakter og Posten med stort omdømmehopp

innenriks

Det viser Ipsos årlege omdømmeundersøking.

Blant dei offentlege etatane er det ikkje overraskande helsestyresmaktene som har styrkt omdømmet sitt mest. Folkehelseinstituttet (FHI) har gått frå at 60 prosent hadde eit særs eller ganske godt inntrykk i 2019, til heile 82 prosent i år. Berre Meteorologisk institutt ligg på same nivå. Også Helsedirektoratet har hoppa kraftig, frå 20.-plass i 2019 til tredjeplass i år.

Helsedepartementet har òg auka omdømmet sitt kraftig, frå 45 prosent som så positivt på departementet i 2019 til 63 prosent i år. Regjeringa samla sett har det beste omdømmet på meir enn 15 år.

Posten er eitt av selskapa med mest omdømmeauke. Frå at berre 62 prosent av befolkninga hadde eit særs eller ganske godt inntrykk av selskapet i 2019, har dei auka til heile 74 prosent i år. Det fører dei inn på topp 10-lista over bedrifter med best omdømme, etter bedrifter som NRK, Coop, Vinmonopolet og Felleskjøpet.

Selskapet med best omdømme blant befolkninga er likevel Tine. Heile 89 prosent av dei spurde gav uttrykk for at dei har eit særs godt eller ganske godt inntrykk av meierigiganten. Det er ein framgang på 7 prosent frå 2019.

– Vi er takksame og audmjuke over ei slik tillitserklæring frå forbrukarane, seier konsernsjef Gunnar Hovland.

(©NPK)