Nav-opprydding fem månader forseinka av koronakrisa

innenriks

Både koronakrisa og rettslege prosessar forseinkar arbeidet, kom det fram då arbeids- og sosialministeren tysdag orienterte Stortinget om trygdeskandalen.

– Arbeidet vart forseinka med om lag fem månader på grunn av handtering av dagpengesakene i samband med covid-19-pandemien. Arbeidet er teke opp att etter sommarferien, sa Asheim.

Ifølgje han viser tal frå Nav at 895 personar som har fått urettmessige tilbakebetalingskrav sidan EUs nye trygdeforordning tredde i kraft 1. juni 2012, no har fått vedtaka omgjort.

Blant dei som har vore ramma av avslag, stans eller avkorting, har 1.495 fått vedtaka omgjort.

Totalt har Nav utbetalt om lag 69 millionar kroner, og det er sletta gjeld på om lag 55 millionar kroner.

– Nav arbeider framleis med å gjennomgå registera sine, for å avdekkje om fleire personar kan vere ramma, sa Asheim.

Ventar på Efta

Eit viktig spørsmål er korleis saker frå tida før 1. juni 2012 skal handterast. Her ventar Høgsterett på ei fråsegn frå Efta-domstolen, og Navs vurdering og behandling av sakene vil først bli igangsett når dette er avklart.

Samtidig er alle relevante straffesaker lagt til sides.

– For nokre ramma vil det derfor kunne ta tid å få ei endeleg avklaring, sa Asheim i forklaringa.

–Dette er sjølvsagt beklageleg for dei det gjeld, men det er viktig å få vurderinga til Efta-domstolen, sa han.

Ifølgje Asheim har Nav no intensivert kommunikasjonen med dei ramma brukarane. Det er mellom anna oppretta eit eige telefonnummer som desse kan bruke.

Arbeids- og sosialdepartementet planlegg òg eit møte med offera på nyåret.

Læringspunkt

I forklaringa kom Asheim òg inn på korleis departementet følgjer opp dei læringspunkta som den offentlege granskinga av skandalen har vist.

Eit viktig læringspunkt har vore at kompetansen i EØS-spørsmål må styrkjast i alle ledd. Arbeids- og sosialdepartementet har no kunngjort fleire juridiske stillingar for å styrkje det EØS-rettslege fagmiljøet.

Eit anna punkt har vore at EØS-rettslege føringar må komme tydelegare fram i norsk lov. Eit eige lovutval er no nedsett for å sjå på dette. Utvalet skal leggje fram tilrådinga si i juni neste år.

Ifølgje Asheim er det ikkje sett punktum.

– Arbeidet med å rydde opp og implementere tiltak kjem til å halde fram, forsikra han.

(©NPK)