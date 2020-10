Russisk topp-politikar meiner skuldingane bidreg til å forverre forholdet til Noreg

innenriks

Slutskij seier til nyheitsbyrået Tass at «det ikkje er første gong Noreg blir eit gissel for det generelle antirussiske hysteriet».

Det gjer han etter at utanriksminister Ine Eriksen Søreide tysdag skulda Russland for å ha stått bak dataangrepet mot Stortinget i sommar.

– Fullstendig tull. For å komme med slike utsegner er det nødvendig å ha sterke bevis. Og her blir det sagt at det er høgst sannsynleg, seier Slutskij.

Han viser til at Noreg tidlegare i år utviste ein russisk diplomat etter at ein norsk statsborgar i august vart arrestert då han sat i møte med det Politiets tryggingsteneste omtaler som ein russisk etterretningsagent.

– Dette var eit alvorleg skritt mot ei forverring av russisk-norske forhold. Påstandar om russiske nettangrep mot det norske parlamentet er nok eit skritt i same retning, seier Slutskij.

– Skulding utan bevis

Leiaren for den internasjonale komiteen i den russiske dumaen, Konstantin Kosatsjev, meiner Noreg ikkje har bevis for skuldingane om russisk dataangrep. I ei fråsegn til Tass avviser Kosatsjev skuldingane.

– Som vanleg kjem skuldingane utan at dei bryr seg om bevis eller nokon diskusjon med Russland på ekspertnivå, seier Kosatsjev til Tass.

Han viser òg til hendinga i 2018 då ein diplomat vart arrestert av PST etter tips frå tilsette på Stortinget om at han kunne vere ein etterretningsagent. Saka vart til slutt lagt bort.

– Då bad ikkje Stortinget eller den norske regjeringa om unnskyldning eingong, seier Kosatsjev.

Tydeleg grunnlag

Utanriksminister Ine Eriksen Søreide kalla tidlegare tysdag den russiske ambassaden i Oslo inn på teppet, og seier ho byggjer skuldingane på ein gjennomgang av analysane til tryggingstenestene.

– Det informasjonsgrunnlaget vi har, som er basert på analysar og samanstilling som tryggingstenestene våre har gjort, det er tydeleg og det er grunnen til at vi har gått ut som vi har gjort i dag, seier utanriksministeren til NTB.

