Russlands ambassade hardt ut mot skuldingane om dataangrep

innenriks

Ambassaden meiner det er destruktivt for det norsk-russiske forholdet.

Utanriksminister Ine Eriksen Søreide (H) gjekk tysdag ut med offentlege skuldingar om at Russland stod bak dataangrepet mot Stortinget i sommar.

– Vi ser på desse skuldingane om landet vårt for uakseptable. Det er ein alvorleg, medviten provokasjon og destruktivt for bilaterale relasjonar, skriv den russiske ambassaden i Oslo på Facebook.

Ambassaden skriv vidare at det ikkje er lagt fram noko bevis for at det var Russland som stod bak angrepet.