Tidlegare kyrkjetenar dømt til forvaring for seksuallovbrot

innenriks

Jæren tingrett meiner faren er overhengande for at mannen vil gjere seg skuldig i nye overgrep og dømde han til fem år og seks månaders forvaring, skriv Stavanger Aftenblad. Undersøkingar av mannen har slått fast at han er pedofil, manglar empati og har ein dyssosial personlegdomsforstyrring.

Mannen i 50-åra, som tidlegare var kyrkjetenar, vart for 20 år sidan dømt til sikring for seksuelle overgrep mot fire barn i Sandnes heradsrett. Han vart lauslaten etter åtte år og var framleis prøvelauslaten då han i 2012 chatta og betalte for eit overgrep mot to barn på Filippinane.

Mannen fekk likevel aldri sjå noka overføring. Etter ein fleire timar lang prat med personen i den andre enden og stadfesta betaling, braut den andre parten samtalen. Derfor er mannen i Jæren tingrett dømt for forsøk på seksuelle overgrep.

Først fleire år seinare vart norsk politi tipsa av ein amerikansk organisasjon som jobbar for å hindre seksuell utnytting av barn. Organisasjonen varsla om ei norsk IP-adresse frå kvar det hadde vorte lasta opp eit mistenkjeleg bilete i 2016. Då eit nytt varsel kom i 2019 aksjonerte politiet mot adressa og arresterte mannen som no er dømd.

Blant beslaga som vart gjorde, forutan chatteloggen med personen på Filippinane i 2012, er fleire hundre tusen overgrepsbilete- og filmar. Det vart òg funne tekstfiler som skildrar seksuelle overgrep.

(©NPK)