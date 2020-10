Vaksine mot covid-19 blir gratis for alle

innenriks

Høie orienterte tysdag Stortinget om status for koronasituasjonen i Noreg. Han understreka at regjeringa ønskjer at vaksinen blir tilgjengeleg for befolkninga så raskt som mogleg når den kjem.

– Staten vil òg dekkje kostnadene for kommunane og sjukehusa knytt til vaksinasjon, sa han.

Vaksinasjon skal organiserast som ein del av det nasjonale vaksineprogrammet. Det betyr mellom anna at kommunane får ei plikt til å sørgje for tilbod til personar som bur eller oppheld seg i kommunen.

Håpar på vaksine tidleg i 2021

Regjeringa har fått tilråding frå Folkehelseinstituttet (FHI), som også meiner vaksinen bør vere gratis.

I grunngivinga si skriv FHI at dei trur at fleire vil slutte opp om vaksinen dersom den er gratis. Det er bra for den enkelte, men også for kommunar, staten og verksemder som etter kvart vil få mindre økonomiske ulemper ved restriksjonar på samfunnslivet, argumenterer FHI.

FHI skal no i gang med å utarbeide ein nasjonal plan for vaksinasjon.

– Oppdraget inneber òg å gi tilrådingar om prioritert rekkjefølgje. Vi håpar å kunne byrje å tilby vaksine allereie tidleg i 2021, men tidspunkt for oppstart vil avhenge av når legemiddelstyresmaktene har gitt si godkjenning, sa Høie.

Vil dekkje eventuelle erstatningsutbetalingar

Sjølv om vaksinane er gjennom grundig og brei testing før godkjenning, kan det oppstå biverknader når veldig mange blir vaksinert med ein ny vaksine, påpeika Høie.

Staten vil òg dekkje eventuelle framtidige erstatningsutbetalingar.

EU har så langt inngått avtalar med tre ulike vaksineprodusentar, og forhandlar om avtalar med fleire andre produsentar. Noreg blir omfatta av desse avtalane ved vidaresalsavtalar med Sverige.

Regjeringa har foreslått å setje av totalt 3,77 milliardar kroner til innkjøp av vaksinar mot covid-19 og vaksinasjon i statsbudsjettet for neste år. Kor mykje det vil koste å gjennomføre vaksinasjonen, er ikkje kjent. Høie seier til NTB at arbeidet er i gang med å berekne kva kostnadene blir for kommunar og sjukehus.

Per i dag er meir enn 15.500 stadfesta smitta og 276 er døde på grunn av covid-19 i Noreg. Det er lågare smittetal enn elles i Europa, sjølv om det har vore ein auke etter sommaren.

Fleire tiltak i haust

Høie understreka at det blir viktig framover å kunne slå ned lokale utbrot. Fleire tiltak er varsla utover hausten:

* Ein ny mobilapp basert på rammeverk frå Google og Apple kjem.

* Folkehelseinstituttet skal setje saman eit nasjonalt smittesporingsteam.

* Det er bestilt 3 millionar hurtigtestar, med opsjon på ytterlegare 2 millionar. Dessutan testar Oslo ut spyttprøver.

* Regjeringa arbeider med å gjennomgå heile covid-19-forskrifta for å forenkle og forbetre ho.

* I november legg regjeringa fram eit tilleggsnummer til statsbudsjettet. Det anslår kva kommunane får av ekstra utgifter og reduserte inntekter, og forslag til kompensasjon.

– Unngå rovdrift på tilsette

Regjeringa fekk ein god del støtte i Stortinget for handteringa si av koronakrisa og helseministeren fekk takk frå fleire hald for å ha vore «høgt og lågt» gjennom dei siste månadene. Aps helsepolitiske talsperson Ingvild Kjerkol påpeika samtidig at det er mange læringspunkt.

– Vi må ha ein plan for rehabilitering, og vi må unngå rovdrift på tilsette i helsevesenet. Og så er det sånn at intensivkapasiteten er låg i Noreg samanlikna med mange andre land. Vi må halde fram med å byggje den opp, sa Kjerkol.

Frp-leiar Siv Jensen uttrykte uro for aukande tiltakstrøyttleik blant folk.

– Derfor er det viktig at ein anstrenger seg for å unngå tiltak som blir opplevde som urimelege, eller som kan skape konfrontasjonar i befolkninga, sa ho.

(©NPK)