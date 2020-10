Vektarar heldt streikemarkering utanfor NHO-hovudkvarteret

innenriks

Utanfor bygget var det streikande vektarar med streikevestar og store plakatar med kravet deira. Parat-leiar Unn Kristin Olsen heldt òg ein appell, der ho bad NHO og arbeidsgivarane om å komme krava frå vektarane i møte.

Forhandlingsleiar i Parat, Lars Petter Larsen, seier at streiken no blir trappa opp og blir meir synleg for publikum.

– Når vi tek ut vektarane på Noregs travlaste trafikk-knutepunkt, Oslo S, vil mange bli ramma. Vi skjermar framleis liv, helse og luftfart, men tek òg ut vektarar knytte til verdihandtering. Dette vil ramme transport av pengar og minibankar, seier Larsen.

Parat og NHO Service og Handel møtest fredag 16. oktober til ny mekling. Det er Riksmeklaren som etter lova har kalla inn partane.

(©NPK)