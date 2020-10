Virusmutasjonar oppdaga etter bussreise i Sør-Noreg

innenriks

Det sa helseminister Bent Høie (H) då han orienterte om koronaviruset for Stortinget tysdag formiddag.

– Viruset tilhøyrer ei genetisk undergruppe og har unike mutasjonar som vi ikkje har sett i Noreg tidlegare. Ein av desse mutasjonane kan kanskje auke evna viruset har til å infisere celler og dermed gjere viruset litt meir smittsamt, sa han.

Over 100 smittetilfelle er knytte til den seks dagar lange bussturen som starta tysdag 15. september. Reisefølgjet var innom seks overnattingsstader på turen gjennom Austlandet, Dovre og Vestlandet. Passasjerane kom frå Jæren og var i alderen 67 til 84 år.

Helseministeren understreka vidare at ein sidan viruset braut ut har hausta ein del erfaringar og kunnskap om korleis viruset påverkar den enkelte, korleis det smittar og behandling av koronapasientar. Det er òg sett i verk ei rekkje tiltak for å få ny kunnskap både nasjonalt, men også gjennom EU og WHO.

