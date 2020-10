Elden om Keshvari-dommen: Ei svært streng straff

innenriks

– Han har fått ei svært streng straff, sjølv om det er godt under det påtalemakta meinte. Høgsterett tok avstand frå tankegangen om at dette skal samanliknast med korrupsjonssaker, men heva elles nivået noko for grovt bedrageri. Det må vi ta til etterretning, seier Elden til NTB.

Sidan Høgsterett er den høgaste ankeinstansen i Noreg, er det ikkje noko han kan gjere med dommen.

Elden opplyser at han førebels ikkje har vore i kontakt med Keshvari onsdag fordi advokaten har sete i retten i samband med Bertheussen-saka.

