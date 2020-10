FHI vil at folk skal stemme over namn på smitteappen

innenriks

Dei tre alternativa er Smittestopp, Smittespor og Smittevarsel, skriv FHI i ei pressemelding.

– Vi fekk over 100 forslag til namn på den nye appen då vi gjekk ut på Twitter for halvanna veke side, alt frå Smittestopp 2.0, Smittespor til CovidBlaster 5000 og Bentomatic. Vi har nominert forslaga vi meiner er best, men ønskjer hjelp til å ta den endelege avgjerda, seier assisterande direktør Gun Peggy Knudsen i Folkehelseinstituttet.

Folk som ønskjer å stemme, kan gå inn på Folkehelseinstituttets avstemmingsside.

Vinnarnamnet vil bli offentleggjort måndag 19. oktober.

I slutten av september vart Smittestopp-appen skrota av regjeringa. Appen vart stansa av Datatilsynet som meinte at nytteverdien ikkje var godt nok dokumentert og la ned forbod mot å behandle personvernopplysningar i appen.

Regjeringa ønskjer å lage ein ny app basert på Apple og Googles rammeverk. Datatilsynet har gitt tommel opp for arbeidet med den nye appen.

(©NPK)