Forskarar slår alarm om sex-ukultur i politiet – politidirektøren opprørt

I ei pressemelding på nettsidene til politiet seier politidirektør Benedicte Bjørnland at då ho vart presentert for resultata fekk ho høyre om misbruk av posisjon for å oppnå seksuelle handlingar i byte mot gunstige vakter eller gode referansar.

– Eg fekk høyre om festkultur – og om såkalla «knulle-torsdag» ved B3-leir (Bachelor politiutdanning – operativ trening under leiropphald i tredje år). Instruktørar beordra til undervisning i leir skal ha hatt seksuell omgang med kvinnelege studentar. Dette opprører meg, seier Bjørnland.

Ho presiserer at det at instruktørar har hatt intime relasjonar til studentar i ei setting der makt, autoritet og styrkeforhold openbert er skeivt, er uakseptabelt og i strid med verdigrunnlaget til etaten.

Overfor Politiforum seier Bjørnland at funna gjer henne opprørt.

Studien som Bjørnland har fått lese resultata frå, er gjennomført av professor Dag Ellingsen ved Politihøgskolen og professor Ulla-Britt Lilleaas ved Senter for tverrfagleg kjønnsforsking.

Studien handlar om kjønn og mangfald i tryggingsorganisasjonar generelt, ikkje berre i politiet. I hovudsak har dei sett på dei operative delane av politiet. Forskingsprosjektet skal sluttførast i 2021. Tidlegare har forskarane lagt fram resultat frå Vest politidistrikt.

