Høie: Dei fleste blir ikkje smitta av framande

– Under koronapandemien har vi fått ein eigen definisjon av nærkontaktar. Det er menneske du er i fysisk berøring med, som du sit nærare enn to meter i minst 15 minutt, og det er menneske som du har delt kroppsvæsker som spytt eller snørr med, sa Høie under koronapressekonferansen.

Han oppmoda folk til å tenkje nøye gjennom kven ein er nærkontakt med, for det er nærkontaktar som smittar aller flest med koronaviruset.

– Jo færre nærkontaktar eg har, desto mindre er risikoen for at eg og nærkontaktane mine blir smitta, sa Høie.

