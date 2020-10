Kemneren har teke pant i huset til Vollvik

innenriks

Det er Dagens Næringsliv som har gjort ein kredittsjekk som viser at kemnerkontoret i Bergen har teke utlegg hos Vollvik med eit krav på 123.378 kroner. Kravet er registrert for to veker sidan, og kemneren har teke pant for kravet i Vollviks villa i Fanahammeren i Bergen.

Avisa Børsen skriv at Vollvik i ein e-post har sagt at saka allereie er ute av verda.

– Ikkje anna å seie enn at dette vart betalt for eit par dagar sidan.

Vollvik vart 1. september arrestert og sikta for brot på lov om medisinsk utstyr. Politiet i Bergen gjennomførte så rassiaer ved fleire lokale som tilhøyrer han og firmaet hans, Vovi. Politiet meinte han hadde importert ikkje-medisinske munnbind og merka dei om for at dei skal verke medisinske.

