Kongen om 22. juli-angrepet: Trudde det kunne vere ein gasseksplosjon

– Det var ikkje openbert for meg at det som hadde skjedd, var terror. Eg trudde det kanskje kunne vere ein gasseksplosjon, seier kong Harald i den ferske boka «Kongen fortel», skriven av Harald Stanghelle.

Også dronning Sonja og kronprins Haakon fortel her om korleis dei opplevde det då regjeringskvartalet og deretter AUFs sommarleir på Utøya vart angripne.

Kongeparet var på ferie på Mågerø, men var på besøk på andre sida av fjorden, på Märtha Louises feriestad Bloksberg, då dei første nyheitsmeldingane kom. Kongeparet vart raskt evakuerte tilbake til Mågerø.

– Der hadde vi betre samband om det vart bruk for oss. Ingen visste at vi var på Hankø, seier kongen.

Prega av uvisse

– Vi skjønte ikkje omfanget, men vi skjønte at vi måtte heim. Der vi høyrde til. Eg hugsar ikkje eingong kva slags vêr det var. Uvissa prega oss, seier dronning Sonja.

Kongen fekk ikkje løpande orientering, i staden følgde kongeparet nyheitene på direktesendt fjernsyn. Hoffsjefen hadde kontakt med Statsministerens kontor, og politieskorten fekk noko informasjon via politikollegaene sine. Etter kvart kom òg nyheita om skytinga på Utøya, der 69 menneske vart drepne.

Kongen i tvil

Kongen fortel at han var i tvil om han skulle komme med ei fråsegn same kveld, og frykta at det ville bidra til å hausse opp situasjonen. Samtidig var det viktig å hindre rykte om at noko skulle ha skjedd med kongen. Opptaket av ei kort fråsegn vart gjort i kjellaren på Mågerø, for ikkje å avsløre kvar kongeparet var.

– Vi ville samle «troppane». Og med troppane meiner eg det norske folket, seier kongen.

I boka går det fram at det var kronprinsen som tok initiativ til at han og kongeparet burde dra til Sundvollen, der dei overlevande og pårørande var samla. Kongen var i tvil om dei var velkomne der, men statsminister Jens Stoltenberg (Ap) var tydeleg på at dei var ønskte.

– Eg har aldri følt meg så makteslaus, seier kongen om møtet med dei pårørande.

