Kongen om Maud Angelicas tale: – Eg hadde ikkje greidd det

innenriks

Kongen snakkar om Ari Behns sjølvmord i ei ny bok skriven av tidlegare Aftenposten og Dagbladet-redaktør Harald Stanghelle. Talen Maud Angelica heldt i bisettinga, rørte mange.

– Det var sterkt å høyre han. Eg hadde ikkje høyrt han på førehand, men visste ho skulle gjere det. Ho hadde halde talen for ein liten krins ved båra då den stod på Ullevål sjukehus. Der var ikkje eg. Det var ein sterk tale. Eg var stolt over henne. At ho greier det, tenkte eg. Det hadde ikkje eg greidd, seier kong Harald.

Han mista sjølv mor si då han var 17, medan Maud Angelica var 16 då faren døydde.

– Det er derfor eg seier at eg ikkje kunne greidd å halde den talen, seier han.

Prinsesse Märtha Louises eksmann tok sitt eige liv heime i Lommedalen 1. juledag i fjor. Han skulle besøkt familien på Kongssetra same dag.

– Vi var saman då det skjedde. Det var eit sjokk. Vi vart så overraska, sjølv om vi visste at han hadde problem. Det er smertefullt, og det tek lang tid å komme over. Det at vi var samla då vi fekk vite om dødsfallet, gjorde at vi som besteforeldre fekk høve til å komme nærare barnebarna. Vi har komme mykje nærare kvarandre, seier kongen i boka.

Familien var tidleg open om at Behn hadde teke livet sitt, og sjølvmordet prega òg nyttårstalen til kongen.

I talen sin i bisettinga oppmoda Maud Angelica folk som slit psykisk, til å be om hjelp og ikkje skamme seg.

