Noreg fell på integreringsindeks

– Noregs fall i MIPEX-skåren kjem av i hovudsak at regjeringa i 2017 innførte strengare krav til mellom anna inntekt og språkkunnskapar for å få permanent opphaldsløyve, seier forskar Jan-Paul Brekke ved Norsk Institutt for samfunnsforskning.

Instituttet har sidan 2014 rapport til MIPEX om integreringspolitikken i Noreg. Noregs skår på indeksen har falle frå 72 i 2014 til 69 i 2019, noko som gjer at landet fell ut av topp-ti-lista.

Likevel er vi godt innanfor gjennomsnittet blant dei 52 landa som inngår i indeksen, ifølgje forskingsinstituttet.

Brekke understrekar at indeksen ikkje evaluerer kor godt integrert innvandrarar i Noreg faktisk er.

– Noregs resultat kan alt i alt seiast å reflektere eit politisk val, der ønsket om ein restriktiv innvandringspolitikk får betyding for rettar knytt til integrering, seier Brekke.

Noreg skårar noko lågare enn snittet på rettar, men langt høgare på moglegheiter.

Landa som inngår i indeksen er alle EU- og EØS-land, i tillegg til land som Australia, Canada, Japan, New Zealand, Sør-Korea, Tyrkia og USA.

