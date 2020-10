Oslo S blir ramma av vektarstreiken

innenriks

– Vi gjer ei løpande vurdering på kva som er sikrast, og om vi kan halde stasjonen open. I verste fall må vi stengje ned, men det sit langt inne. Vi må først sjå om det oppstår hendingar som vi ikkje greier å løyse, fortel Knut Øivind Ruud Johansen, direktør for stasjonar i Bane Nor Eiendom, til VG.

Parat har tidlegare varsla at ei utviding av streiken òg vil gjelde helikoptertrafikken ut i Norskehavet frå Kristiansund og prosesseringsanlegget til gassfeltet Ormen Lange.

Vektarstreiken byrja 16. september, og over 2.000 vektarar er no i streik. Streiken har så langt mellom anna ført til at Oslo bussterminal stengjer klokka 20 på kvelden og vanskar for Trondheim kommune med å halde ein koronateststasjon open.

