Restaurantar reagerer på presisering av einmeterskravet

innenriks

Helseminister Bent Høie (H) seier til VG at dei har gjort krava tydelegare etter meldingar om at folk sat for tett.

– Ein opplevde at viss ein var ein gjeng arbeidskollegaer som skulle ut og ete, var borda dekte som om det var ein familie som kom på besøk, seier helseministeren.

Endringane tredde i kraft natt til tysdag, samtidig med at den nasjonale skjenkestoppen vart oppheva.

Folk som kjem frå same husstand, kan godt sitje tettare enn med éin meters avstand viss dei vil, men restaurantane er nøydde til å leggje til rette for minst ein meter frå skulder til skulder frå kvar sitteplass. Det er dette styresmaktene no har gjort tydelegare.

– Må stengje

I serveringsbransjen opplevast endringa som ei innskjerping, og fleire restaurantar seier at dei no truleg må avgrense kapasiteten ytterlegare.

– Skal det overhaldast til punkt og prikke, inneber det at vi må stengje dørene, seier medeigar i restauranten Bass og EFFEF Østersbar i Oslo, Torstein Voksø Eek, til VG.

Han seier restauranten vil miste halvparten av sitteplassane.

– Då har vi berre plass til 14 gjester på Bass, og det går ikkje.

– Uakseptabelt

Jørn Lie og Eirik Lillebø, som driv restaurantane Gamle Raadhus, Vaaghals og Code i Oslo, seier til Aftenposten/E24 at det har kokt på sosiale medium dei siste dagane, og at folk i bransjen er frustrerte. Sjølv anslår dei at dei må redusere kapasiteten med 50 prosent.

– Det kjem eit konkursras om ikkje noko eksepsjonelt skjer. Dette kjem til å knekke ein heil bransje. Det er heilt uakseptabelt, seier Lillebø.

I ein e-post til Aftenposten skriv assisterande helsedirektør Espen Rostrup Nakstad at dei forstår at situasjonen kjennest krevjande. Presiseringa er likevel viktig for å halde smittespreiinga på serveringsstader på eit lågt nivå, understrekar han.

Forståing

Byråd for næring og eigarskap i Oslo, Victoria Marie Evensen (Ap), seier at kommunen har fått svært mange førespurnader frå ein frustrert bransje det siste døgnet. Ho forstår reaksjonane.

– Eg trur totalen av alle restriksjonane er i ferd med å overskride kva mange kan tole. Vi nærmar oss ei grense der det er vanskeleg for mange å halde ope, seier byråden.

Ho har bede om ei klargjering frå nasjonale styresmakter om saka og seier at dei inntil vidare vil vere forsiktige med å sanksjonere utestader med bakgrunn i endringa.

(©NPK)