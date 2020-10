innenriks

– Eg kjem ikkje til å flyge med eit selskap som nektar arbeidarar å organisere seg, sa Solberg i spørjetimen i Stortinget onsdag.

– På same måte som eg aldri har floge med Ryanair. Fordi eg for ti år sidan sa at det var uakseptabelt for meg å reise med flyselskap som ikkje har ordentlege og ryddige arbeidsforhold for sine tilsette, heldt ho fram.

Solberg gjorde det klart at Wizz Air etter norsk lov ikkje kan nekte dei tilsette å fagorganisere seg.

