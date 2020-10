Spørsmålet om gjenopptaking av Baneheia-saka utsett igjen

innenriks

I 2017 kravde Viggo Kristiansen saka si gjenoppteke for sjette gong. Sidan den gong har Gjenopptakingskommisjonen hatt fleire møte der saka har vorte behandla. Håpet var å bli ferdig no i oktober, men det gjer dei ikkje, stadfestar Siv Hallgren, leiaren av kommisjonen, overfor TV 2.

Dette får Kristiansens forsvarar, advokat Arvid Sjødin, til å reagere.

– Vi meiner at tre år med vegring viser uvissa i saka, og at det viser at det finst rimeleg tvil. Vi veit ikkje kvifor dei er redde for at Viggo Kristiansen skal få prøvd saka si på nytt, seier han.

Kristiansen og kameraten Jan Helge Andersen vart i 2001 dømd for å ha valdteke og drepe Lena Sløgedal Paulsen (10) og Stine Sofie Sørstrønen (8) i Baneheia i Kristiansand.

Kristiansen vart dømt til 21 års forvaring, medan Andersen vart dømd til 19 års fengsel. Sistnemnde vart lauslaten i januar 2016.

Andersens DNA vart funnen på åstaden, men det finst ingen fellande bevis mot Kristiansen. Han vart funnen skuldig på grunn av det samla bevisbiletet i saka.

