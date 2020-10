To lauslatne etter brann i Laksevåg

innenriks

Det opplyser politiadvokat Sven Arne Dahl-Michelsen i Vest politidistrikt til Bergensavisen. Årsaka er at politiet meiner at det som har komme fram under etterforskinga fram til no, ikkje gir grunnlag for fengsling.

Siktinga mot dei to blir likevel halde oppe.

Overfor NRK seier politiadvokaten at politiet enno ikkje har funne ut korleis brannen starta, men at dei sikta har forklart at ingen sette fyr på noko med vilje.

Begge dei sikta nektar straffskuld.

Ein 26 år gammal mann mista livet i brannen. Pårørande til mannen er varsla.

