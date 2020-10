Tre til legevakt etter bustadbrann i Larvik

innenriks

Dei tre kom seg ut av det brennande huset, og skal ha pusta inn noko røyk. Dei vart køyrde til legevakt for oppfølging, opplyser politiet.

– Det brann inne i holrom i huset og det var derfor ein vanskeleg brann å sløkkje, seier operasjonsleiar Tore Grindem i Søraust politidistrikt til NTB.

Klokka 2.13 var brannen under kontroll, men brannvesenet har drive med ettersløkking fram til onsdag morgon.

– Det er for tidleg å seie noko om årsak, men det er ei moglegheit for at brannen kan ha oppstått i søppelkasser på utsida av huset, men det skal den taktiske og tekniske etterforskinga gi svar på, seier Grindem.

Han legg til at det per no ikkje er mistanke om at brannen er påsett.

