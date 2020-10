Éin omkom og to alvorleg skadde i trafikkulykke i Møre og Romsdal

innenriks

Den fjerde personen som var involvert i ulykka, skal vere uskadd, opplyste Møre og Romsdal politidistrikt på Twitter onsdag kveld.

Politiet fekk melding om ulykka like etter klokka 17 onsdag.

Årsaka til ulykka er ikkje kjend. Ulykkesgruppa til Statens vegvesen og kriminalteknikarane til politiet gjorde onsdag kveld undersøkingar på ulykkesstaden.

– To bilar frontkolliderte. Det var fire personar involverte. Fleire av dei var fastklemt, men dei vart frigjorde og sende til sjukehus i luftambulanse, sa operasjonsleiar Arild Reite i Møre og Romsdal politidistrikt til NRK tidlegare onsdag kveld.

Vegen forbi ulykkesstaden var stengd ei god stund, men mindre køyretøy kunne passere. Klokka 00.30 opplyste politiet at begge bilane var fjerna og at vegen igjen open for fri ferdsel.

