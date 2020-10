27 nye smitta registrert i Bergen

innenriks

Helsebyråd Beate Husa (KrF) fortel at ho i dag har hatt dialog med Folkehelseinstituttet saman med fagfolket til kommunen for å drøfte situasjonen.

– Byrådet følgjer smittesituasjonen nøye og vurderer fortløpande behovet for innføring av nye tiltak. Situasjonen tilseier per no ikkje innføring av lokale tiltak, men dette kan endre seg, seier ho i ei pressemelding.

Noko av forklaringa på det høge smittetalet er eit etterslep frå laboratoriet på Haukeland universitetssjukehus i helga, og det er lite som tyder på ukontrollert smitte i samfunnet.

Aldersspennet på dei smitta som vart registrert torsdag, er frå 11 til 50 år. 19 av dei smitta er i aldersgruppa 20–29 år.

– Fleirtalet av dei smitta er husstandsmedlemmer eller nærkontaktar av smitta som vi har registrert nyleg, som er smitta på festar eller utestader med smitteutbrot. 10 av smittetilfella kan sporast tilbake til utestaden som har hatt smitteutbrot 3. oktober, seier smittevernoverlege Karina Koller Løland i pressemeldinga.

Kommunen har tilrådd utestaden å halde stengt over helga på grunn av uavklart smittesituasjon blant dei tilsette.