innenriks

Bakgrunnen i saka er at tre ungdommar kom seg inn på togområdet på Filipstad i Oslo 24. februar i fjor. 15 år gamle Even Warsla Meen døydde etter å ha fått støyt, medan dei to andre vart kritisk skadde.

Den åtte dagar lange rettssaka vart avslutta i Oslo tingrett torsdag.

– Etter å ha høyrt bevisføringa meiner vi det ikkje er grunnlag for straff på nokon av tiltalepunkta, seier advokat Per Sigvald Wang, som representerer Bane Nor i saka, til NTB.

