Bertheussen-saka: Tryggingsopplegget ved bustaden sett opp i hui og hast

– Eg varslar Oslo politidistrikt når det er avvik i tryggingstiltaka. Dei seier at det ikkje er så viktig så lenge VIP-en ikkje er heime, forklarte Espen Nilsen i Stanley Security.

VIP-en i dette tilfellet er dåverande justisminister Tor Mikkel Wara og perioden det er snakk om her, er veka før det brann i bilen til sambuarparet natt til søndag 10. mars i fjor.

Nilsen beskreiv tryggingssystemet på eigedommen som ein kjempeinstallasjon og «eit hui og hast-oppdrag» der firmaet sette opp det dei hadde for å tilfredsstille politiet.

I og med at Wara var bortreist den aktuelle veka, var det altså ikkje så viktig å få opp tryggingssystemet. Berre eitt overvakingskamera verka gjennom helga.

Nilsen sa det hadde vore ein veldig god tone med Bertheussen dei månadene han hadde kontakt med henne, men at han òg fekk inntrykk av at ho byrja å få nok av at dei stadig var i huset i Vækerøveien.

Samtidig understreka han at det var viktig å inkludere Bertheussen, sidan ho var hovudbrukar og skulle ha kontrollen over overvakingskamera og alarmar.

