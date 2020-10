Bertheussen slo tilbake mot gamle dommar

innenriks

– Eg tilstod alt og skamma meg veldig. Dei prøver på karakterdrap igjen og igjen. Eg kjenner sanninga, og eg veit kven eg er. Eg fortente straffa eg fekk, eg visste det eg gjorde var feil, og eg bad om hjelp, sa tiltalte i eit førebudd innlegg, med sambuar Tor Mikkel Wara sitjande rett bak i sal 250 i Oslo tingrett.

Onsdag trekte statsadvokat Marit Formo fram tre tidlegare dommar tiltalte fekk på 1980-talet, to på vilkår og ein vilkårslaus. Dommane er tekne med i dokumentasjonen, men aktor sa at sjølve dommane ikkje er så vesentlege.

Formo ønskte likevel å trekke fram to avsnitt frå den siste dommen frå Oslo byrett i 1989. Då vart Bertheussen dømt til 120 dagars fengsel med to års prøvetid og ei bot på 600 kroner for tjuveri, bedrageri og dokumentforfalsking. Dette for å gi ei skildring av personlegdommen til tiltalte frå 6-årsalderen til ho vart dømd.

– Eg var som eit barn. Eg hadde tilbakefall, men gav aldri opp håpet om å bli ei betre utgåve av meg sjølv, sa Bertheussen torsdag.

Ho hevda Formo hadde bidrege til at dommane vart lekne til pressa.

– Lekkasjane gjorde skikkeleg vondt. Barna mine og kjærasten min kjende ikkje til dette. Eg er tøff nok til å stå av PSTs «desperasjon på usselhet». Takk for meg, sa 55-åringen.

