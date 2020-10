Frp-utval foreslår å prioritere kristne kvoteflyktningar

innenriks

– Når vi har full kontroll på grensene, vil vi vere med på å ta imot eit avgrensa tal kvoteflyktningar, og vi ønskjer å prioritere forfølgde kristne. Det er ei gruppe som blir veldig lite snakka om, men dei er mange og har veldig vanskelege liv. Vi bør gå føre og vise at vi vil ta eit ansvar for å hjelpe dei, seier Sylvi Listhaug til Dagen.

Partiets innvandrings- og integreringsutval har dei siste to åra jobba med det dei kallar ein «ny asylmodell» for Noreg. No foreslår utvalet at forfølgde kristne skal stå først i køen når kvoteflyktningar skal veljast ut.

Listhaug viser til at Noreg har vore eit kristent land i lang tid og meiner det er naturleg å stille opp for kristne flyktningar.

Ho seier òg at ho forventar full støtte frå KrF.

KrF avviser på si side at dei vil støtte forslaget.

– Vi vil vise nestekjærleik til alle grupper og ønskjer ikkje å prioritere enkelte grupper, seier KrFs innvandringspolitiske talsperson Per Sverre Kvinlaug.

