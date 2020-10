Kompetanse Noreg foreslår blå resept for folk utan jobb

innenriks

Kanskje bør nokon i framtida få kompetanse på blå resept?, spør direktør Sveinung Skule i direktoratet Kompetanse Noreg

I ein ny rapport har direktoratet sett på samanhengen mellom dei som blir sjuke og får stønader og som manglar den kunnskapen dei treng for å få jobb.

– Mange med låg kompetanse er òg i jobbar som kan slite på helsa. Motsett kan både psykiske helseutfordringar og fysiske plager vere eit hinder for mange i å delta i utdanning og kompetanseutvikling, seier han.

Rapporten «Kompass 2020, Helse i et kompetansepolitisk perspektiv» viser at mange bitar speler inn for korleis helse og kompetanse påverkar kvarandre. I Noreg har utdanningsnivået ein samanheng med sannsynet for å vere uføretrygda. 22 prosent av befolkninga med berre grunnskuleutdanning er uføre, medan dette gjeld for berre 4 prosent av befolkninga med høgare utdanning.

Det å ha merksemd på kva type tilsette bedriftene treng, er mellom anna viktig for å få folk tilbake i jobb. Rapporten ser på kva effektar dei ulike tiltaka har ha hatt for å få folk tilbake i arbeid.

(©NPK)