Kompetanse Noreg med nye grep for folk utan jobb

innenriks

Kanskje bør nokon i framtida få kompetanse på blå resept? spør direktør Sveinung Skule i direktoratet Kompetanse Noreg.

I ein ny rapport har direktoratet sett nærare på dei som blir sjuke og får stønader, og som samtidig manglar den kunnskapen dei treng for å få jobb.

– Mange med låg kompetanse er òg i jobbar som kan slite på helsa. Motsett kan både psykiske helseutfordringar og fysiske plager vere eit hinder for mange i å delta i utdanning og kompetanseutvikling, seier han.

Korte kurs er tingen

Skule meiner kortare og meir fleksible tilbod som kan kombinerast med arbeid, er eit riktig grep.

– Det handlar om å lære litt heile livet, ikkje nødvendigvis å starte nye, lange og kostbare utdanningsløp.

I rapporten«Kompass 2020, Helse i et kompetansepolitisk perspektiv» heiter det at utdanningsnivået påverkar sannsynet for å bli uføretrygda. 22 prosent av befolkninga, med berre grunnskule, er uføre, medan dette gjeld for berre 4 prosent av dei med høgare utdanning.

Mykje av politikken i Noreg er basert på arbeidslinja, der aktive arbeidsmarknadstiltak blir brukt for å kompensere for mangel på kompetanse.

Utdanning på dagpengar

Den nye Nav-direktøren understrekar at det under koronakrisa har vorte mogleg å ta utdanning medan du går på dagpengar.

– Permitterte blir ofte passive, og det er viktig at permitterte blir aktiviserte og bruker tida til å skaffe seg meir kompetanse, seier Hans Christian Holte.

Han meiner dei vasstette skotta mellom offentlege tenester er skadeleg for brukarane. Og at Nav framleis har mykje å gå på for å forbetre samarbeidet mellom Nav, helsesektoren og kompetansetilbydarane.

(©NPK)