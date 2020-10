Kvinne tiltalt for familievald over fleire år

innenriks

I tiltalen mot den 52 år gamle kvinna er det beskrive korleis ho heilt sidan 2002 skal ha gjort seg skuldig i fysiske overgrep og trua sine eigne barn. Ho skal ha sperra ei av døtrene inne, klora, slått og klypt henne og skjelt henne ut på svært nedverdigande måte. Også dei to yngre søskena skal etter kvart ha vorte utsette for truslane og valdelege åtferda til mora.

Ifølgje tiltalen byrja kvinna i 2014 òg å slå ektefellen. Etter at paret vart skilde og dei to yngste barna vart buande hos faren, vart det utskrive besøksforbod mot henne. Ho skal likevel ved fleire høve teke kontakt med både eksmannen og barna, noko ho no er tiltalt for.

– Klienten min erkjenner ikkje straffskuld. Utover dette har eg ingen kommentarar til tiltalen, seier forsvararen til 52-åringen, advokat Alexander Schimmelpfennig Nygaard til Stavanger Aftenblad som omtalte tiltalen mot kvinna først.

Rettssaka mot kvinna startar i Jæren tingrett i april. Det var den eldste dottera, som no er vaksen, som til slutt melde mora til politiet.

– Ho ser fram til å bli ferdig med dette, seier bistandsadvokat Maren Eiden til Stavanger Aftenblad.

