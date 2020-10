Mange norske elevar slit med kjeldekritikk

innenriks

Det viser ein ny analyse om leseferdigheiter som forskarar ved Universitetet i Oslo har gjort, som mellom anna baserer seg på Pisa-undersøkinga.

I undersøkinga har forskarane funne at fleirtalet av norske 8.-klassingar verken gjer reelle vurderingar av truverdet i tekstar, eller grunngir synspunkta sine.

Samanlikna med dei nordiske landa har norske elevar mindre kjennskap til slike strategiar enn danske, finske og svenske elevar, medan islandske elevar kjenner minst til eigna strategiar.

Norske jenter er sterkare enn gutane når det gjeld kritisk lesing, men basert på oppgåvene i Pisa ligg dei norske elevane på OECD-gjennomsnittet når det gjeld å tileigne seg strategiar for å undersøkje om avsendaren er påliteleg.

Ikkje alle har fått opplæring

Forskarane peikar på at opplæringa i kritisk tenking og lesing på nett i norsk skule ikkje har vore systematisk og nok utbreidd.

Ifølgje undersøkinga svarer under halvparten av dei norske elevane at dei på skulen har lært å bruke gode søkjeord, lese trefflister, vurdere informasjon og avsløre svindel. Dette er færre enn OECD-gjennomsnittet.

Samanlikna med dei andre nordiske landa svarer færre lærarar i Noreg (65 prosent) at dei føler at dei har eit godt grunnlag for å lære elevane kritisk tenking enn i andre nordiske land. I Danmark er til dømes talet 92 prosent.

Melby: Viktig å sjå nærare på

Kunnskapsminister Guri Melby (V) seier at analysen viser at Noreg har ei utfordring som blir viktig å sjå nærare på.

– I dag lever ungdommen ein større del av livet på nettet. Mange vil påverke tankane deira, og dei vil møte falske nyheiter. Det er viktig at dei veit korleis dei skal tenkje kritisk om kjeldene, seier ho.

Denne hausten vart det innført nye læreplanar i norsk skule, og Melby meiner at kjeldekritikk og kritisk tenking med desse har fått ein mykje større plass i skulen. Likevel har ho denne månaden invitert til seminar for å få innspel til korleis arbeidet med lesing og kritisk lesing kan bli betre.

