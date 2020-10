Ny runde i retten i sparkesykkelkonflikt i Bergen

innenriks

Bergen kommune gjekk til sak då sparkesykkelselskapet Ryde byrja å setje ut elsparkesyklar i byen utan nokon avtale med dei lokale styresmaktene. Saka var i sommar oppe i Bergen tingrett, som avviste kravet frå kommunen om ein umiddelbar stans i utleiga.

Torsdag skal Gulating lagmannsrett behandle ankesaka.

I tingretten fekk Bergen kommune medhald i at dei har råderett over kommunal grunn, men retten tok ikkje stilling til spørsmålet om Ryde kan drive utleige av elsparkesyklar utan avtale med kommunen. Retten opna for at kommunen kan ha moglegheit til å regulere dette, men ville ikkje gi ei mellombels åtgjerd i påvente av ei meir omfattande rettsvurdering. Det er denne avgjerda som er anka.

Det er sett av éin dag til behandlinga i lagmannsretten.

Også i Trondheim har Ryde og kommunen møttest i retten. Der vart òg utfallet at kommunen ikkje fekk medhald i kravet om ei mellombels åtgjerd. I ettertid har kommunen bede om at hovudkravet i saka, altså om kommunen kan forby utleigeverksemda, skal behandlast som vanleg hovudforhandling i tingretten.

(©NPK)