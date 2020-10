Politihøgskolen forma ut reglar for instruktørar i 2018

innenriks

Skarpenes svarer I kjølvatnet av studien som politidirektør Benedicte Bjørnland tok opp onsdag, kor fekk ho høyre om misbruk av posisjon for å oppnå seksuelle handlingar i byte mot gunstige vakter eller gode referansar på politihøgskulane.

– Politihøgskolen stiller seg bak det tydelege utspelet frå politidirektøren om nulltoleranse mot seksuell trakassering. Dette inkluderer òg uønskte hendingar mellom instruktørar og politistudentar ved gjennomføring av leiropphald, seier rektoren i ei pressemelding torsdag.

Ho beskriv at skulen, etter tips frå studentar, allereie i 2018 innførte fleire tiltak for at det ikkje skulle finne stad upassande relasjonar, mellom anna ved tydeleggjering av roller og ansvar. Det vart innført restriksjonar på samankomstar og festar.

– Ved enkelte tilfelle har instruktørar fått beskjed om at vi ikkje ønskjer vedkommande tilbake i arbeidet vårt, skriv Skarpenes vidare.

Ho skriv at skulen ikkje vil nøle med å ta tak i ting og reise personalsaker dersom det skulle vise seg å vere grunnlag for det. Ho roser likevel instruktørane og skriv at saka er belastande.

– Det kan vere at nokre få har øydelagt for dei mange, når det gjeld framferd og inntrykk, skriv rektoren.

