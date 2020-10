Regjeringa vurderer vidare kommunerevidering

innenriks

Ifølgje Klassekampen jobbar regjeringa med ein plan for å reformere Kommune-Noreg ytterlegare.

I januar 2020 var alle samanslåingane i kommunereforma gjennomført. Dermed hadde Noreg fått 43 nye kommunar og 6 nye fylkeskommunar. Det er no 356 kommunar og 11 fylke i landet.

Mange kommunar er framleis for små, meiner kommunalminister Nikolai Astrup (H).

«Kommunene er svært forskjellige med hensyn til blant annet folketall, avstander og sentralitet, og har ulike forutsetninger for å ivareta funksjonene som generalistkommune», skriv han i ein e-post til Klassekampen.

Eit nytt utval skal derfor vurdere det såkalla generalistkommunesystemet, som inneber at alle kommunar, uavhengig av storleik, skal løyse dei same oppgåvene og ha dei same oppgåvene.

KS meiner generalistkommuneprinsippet må behaldast, men styreleiar Bjørn Arild Gram seier dei ikkje er mot å «forsterke kunnskaps- og analysegrunnlaget om kommuner og kommunale tjenester».

Regjeringa vil òg at fleire kommunar slår seg saman i åra som kjem.

«Trass i historisk mange sammenslåinger, endret det likevel ikke hovedtrekkene i kommunestrukturen», påpeikar Astrup.

(©NPK)