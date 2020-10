Semje hindra streik i Oslo kommune

innenriks

Den totale ramma for lønnsoppgjeret i kommunen er på 1,7 prosent, tilsvarande det som vart gitt i frontfaget.

Alle tilsette i Oslo kommune er sikra reallønnsvekst med eit tillegg på 0,9 prosent, men ikkje mindre enn 4.400 kroner med verknad frå 1. mai i år.

Pensjonssiger

Fagforbundet fekk i meklinga gjennomslag for hovudkravet sitt om å sikre forhandlingsrett om pensjon.

– Dette er på sikt enormt viktig for å sikre pensjonsrettane for medlemmene våre, seier leiar Roger Dehlin i Fagforbundet Oslo.

Alle endringar i tenestepensjonen skal no forhandlast om i tariffoppgjera, og arbeidstakarorganisasjonane kan bruke streikeretten for å verne om ordningane.

Forhandlingsleiar Mona Bjørnstad i YS Kommune (YS-K) Oslo kallar det ein historisk siger.

– Dette har vore eit krav gjennom mange år. At det no endeleg er på plass, gir medlemmene våre ein betre tryggleik, seier ho.

Fornøgd

Finansbyråd Einar Wilhelmsen (MDG) i Oslo seier han er fornøgd med at partane har vorte samde og seier han har forståing for at arbeidstakarane vil avtalefeste pensjon.

– Opposisjonspartia, med Høgre i spissen, har over fleire år fått sine alternative budsjett til å gå opp ved å føresetje store endringar i pensjonen for tilsette, iblant nærast over natta. Det er svært forståeleg at dette vekkjer stor uro hos våre tilsette, derfor har vi valt å imøtekomme kravet, seier Wilhelmsen.

I tillegg sikrar oppgjeret styrking av arbeidet for fleire heiltidsstillingar og rett til permisjon med lønn for opplæring, utdanning og vidareutdanning.

Inga endring i lønnssystem

Akademikerne fekk på si side ikkje gjennomslag for hovudkravet sitt om å endre lønnssystemet frå sentrale til lokale forhandlingar.

– Vi møter kompakt og uforståeleg motstand frå kommunen, og det er i det heile ingen vilje til å løyse utfordringar og tenkje nytt. Ambisjonane våre er veldig mykje høgare, og vi er ikkje i mål. Vi har likevel valt å akseptere resultatet i lys av den spesielle situasjonen samfunnet og Oslo står i, seier forhandlingsleiar Erik Graff for Akademikerne i Oslo

Partane har mekla i tre dagar, og dersom dei ikkje hadde vorte samde, risikerte fleire foreldre og barn i Oslo å møte stengde dører i barnehagar og aktivitetsskular torsdag morgon.

