UD: Noreg nektar fire russarar tilgjenge til Noreg etter eit dataangrep i 2018

innenriks

Fire russarar vart arresterte i Haag i Nederland etter eit datainnbrotsforsøk mot Organisasjonen for forbod mot kjemiske våpen (OPCW).

No stadfestar Utanriksdepartementet overfor VG at Noreg 30. juli i år slutta seg til EUs straffereaksjon mot dei fire namngitte russarane. I tillegg vart to kinesarar, og dessutan tre institusjonar frå Russland, Nord-Korea og Kina straffa.

– Personane som er omfatta, er pålagde innreiseforbod til Noreg og EU. Vi arbeider òg med å få på plass lovgiving for å fryse dei økonomiske midla deira, opplyser statssekretær Audun Halvorsen (H) i UD.

Nyheita kjem same dag som russisk UD gjekk ut med kraftig kritikk av Noregs skuldingar om at Russland står bak dataangrepet mot Stortinget i august.

Russiske styresmakter meiner at skuldingane skader eit allereie dårleg forhold mellom Russland og Noreg, ifølgje NRK.

