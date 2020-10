Vekst i daglegvaremarknaden på 16 prosent hittil i år

innenriks

I tredje kvartal var det totalt sett ein vekst på 20,2 prosent samanlikna med same periode i fjor, ifølgje tal frå Nielsen Noreg.

Det var sommarvekene 27, 28 og 29 som hadde størst prosentvis vekst isolert sett i kvartalet. Årsaka er at dei fleste var i heimlandet, sidan karantenereglane sette avgrensingar for utanlandsreiser og dermed avgrensa grensehandelen.

Ifølgje Nielsen auka kvartalssalet av sigarettar og andre tobakksprodukt med 60 prosent i norsk daglegvare samanlikna med same periode i fjor, medan det i grensenære område auka med 81 prosent. Den same utviklinga gjeld òg øl, brus og godteri.

Prisar på matvarer heldt fram med å stige i tredje kvartal. For juli utgjer auken 3,7 prosent, for august 4,2 prosent, og for september 3,8 prosent.

Lågpriskjedene styrkte posisjonen sin i marknaden ytterlegare i tredje kvartal, og står no for 69,3 prosent av omsetninga i totalmarknaden. Det er ein oppgang på 0,4 prosentpoeng frå førre kvartal og 1,1 prosentpoeng meir enn i same periode i fjor.

Samanlikna med tredje kvartal 2019 har den totale butikkmassen auka med fire butikkar og lågpris har så langt ein tilvekst på 50 butikkar.

