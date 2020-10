Verken SV eller Høgre vil utsetje utsleppskrav i fjordar

innenriks

SVs miljøpolitiske talsperson Lars Haltbrekken meiner miljøkrava til cruisebåtane er eit kinderegg.

– Det kuttar utsleppa, bidreg til utvikling av nullutsleppsbåtar og skaper arbeidsplassar langs kysten. Frps forslag er eit svært alvorleg slag mot miljø, arbeidsplassar og teknologiutvikling, seier han til NTB.

Heller ikkje Liv Kari Eskeland frå Høgre, som sat i regjering med Frp fram til januar i år, liker Frp-forslaget. Etter at kravet om nullutslepp i 2026 vart sett, har bransjen teke tak i utfordringa og komme langt i utviklinga av nye fartøykategoriar, meiner ho.

– Det vi treng no, er føreseielege rammevilkår for bransjen. Det får vi ved å setje langsiktige mål, slik vi den gong gjorde, men det krev òg at vi held fast på målsetjingane, poengterer Eskeland.

– Når Frp no har gått ut av regjering, betyr ikkje det at dei treng å terminere alle vedtak dei var med på då dei sat i regjering.

Frp fremja forslaget sitt i Stortinget onsdag.

– Når utgreiingar viser at teknologiskiftet mot nullutslepp ikkje har komme langt nok for dei store cruiseskipa innan 2026, må vi òg tilpasse krava som er sette, seier Frps miljøpolitiske talsperson Terje Halleland.

Stortinget vedtok i 2018 at det skal innførast krav om nullutslepp frå turistskip og ferjer i verdsarvfjordane seinast i 2026. Etter ei utgreiing tilrår Sjøfartsdirektoratet at nullutsleppskravet blir utsett til 2030.

