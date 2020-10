Bakke-Jensen fekk forsvarsplan i retur – no kjem nytt forslag

innenriks

Med beskjed om å komme med forbetringar på åtte konkrete punkt, sende opposisjonen på Stortinget i vår planen tilbake til Bakke-Jensen.

Blant krava var at hovudperspektivet i planen skal vere fire år, og at regjeringa må komme med ein konkret opptrappingsplan for talet på tilsette i Forsvaret.

Samtidig legg justisminister Monica Mæland (H) fredag fram stortingsmeldinga til regjeringa om samfunnstryggleik. Også statsminister Erna Solberg (H) deltek på pressekonferansen.

Korona og valuta

Øvst på lista til Arbeidarpartiet, Framstegspartiet, Senterpartiet og SV står kravet om at tidsperspektivet blir korta ned frå åtte år, som regjeringa la opp til i vår.

«Hovudtidsperspektivet og den operative delen av planen skal vere fire år, men planen må gjerne peike vidare mot 8, 12, 16 eller 20 år,» krev partia i innstillinga si.

Dei ber òg om at Bakke-Jensen skriv meir om kva for økonomiske følgjer koronapandemien får for forsvarsplanlegginga, mellom anna når det gjeld valutasvingingar, og korleis virusutbrotet påverkar Forsvaret og Forsvarets bistand til annan beredskap.

Opposisjonen har òg eit klart krav om meir tids- og talfesting og fleire detaljar om kva effektiviseringstiltak regjeringa ser for seg i Forsvaret.

Etter framlegginga blir det eit forhandlingsløp i Stortingets utanriks- og forsvarskomité.

Viss dei økonomiske rammene skal utvidast, blir forsvarsplanen dessutan eit tema i budsjettforhandlingane mellom Frp og regjeringspartia i november.

Pandemiutsett

Paradoksalt nok vart stortingsmeldinga til regjeringa om samfunnstryggleik utsett på grunn av at Noreg vart ramma av koronavirus i mars. Handteringa av virusutbrotet blir teke opp i meldinga.

– Regjeringa tek sikte på å leggje fram ei ny stortingsmelding om samfunnstryggleik hausten 2020, mellom anna med ei førebels omtale av handteringa av virusutbrotet, heiter det i Justisdepartementets budsjettforslag.

Meldinga tek opp korleis regjeringa ser for seg at arbeidet med totalforsvaret skal utviklast vidare, mellom anna gjennom sivil støtte til Forsvaret.

– Tryggleik og tryggleik er noko som gjennomsyrar alt vi gjer, både som einskildmenneske og som samfunn. Vi gjer det ved å førebyggje og redusere risikoen for at noko kan gå gale. Og vi gjer det ved å sørgje for at vi er godt førebudde på kriser og alvorlege hendingar – når dei kjem, skriv Solberg, Bakke-Jensen og Mæland i ein kronikk.

– Å sikre seg mot alt er umogleg. Vi må leve med ein viss risiko. Men regjeringa vil halde fram med å jobbe for å redusere risikoen i eit stadig meir kompleks, krevjande og omskifteleg trusselbilete.

-----

Fakta om dei åtte krava opposisjonen har til ny forsvarsplan:

Her er krava frå Framstegspartiet, Arbeidarpartiet, Senterpartiet og SV til nytt forslag til langtidsplan for Forsvaret:

1) Hovudtidsperspektivet og den operative delen av planen skal vere fire år, men planen må gjerne peike vidare mot 8, 12, 16 eller 20 år.

2) Gjennomgåande må planen ha langt større innslag av tids- og talfesting.

3) Planen må i langt større grad konkretisere kva tiltak regjeringa meiner forsvarssektoren skal setje i verk i fireårsperioden for å gjennomføre måltala både for effektivisering og avbyråkratisering.

4) Sjøforsvarets framtidige fartøystruktur må avklarast, sett i samanheng med det andre Forsvaret.

5) Planen må innehalde ein opptrappingsplan for talet på tilsette i Forsvaret, sett i samanheng med vidareutviklinga av Forsvarets utdanningssystem.

6) Planen må innehalde ein tabell med oversikt over viktige tiltak, investeringar og avgjerder vedteke i 2016, med oppdatert informasjon om status og om tiltaka er gjennomførte, utsett, endra, e.l.

7) Dei økonomiske konsekvensane av koronapandemien må takast høgd for, mellom anna endringar i kronekursen.

8) Ein ny plan bør omtale konsekvensane av koronapandemien, både for Forsvaret sjølv og Forsvarets bistand til anna samfunnsberedskap.

(Kjelde: Innstilling frå Stortingets utanriks- og forsvarskomité)

